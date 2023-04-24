رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من أبريل ٢٠٢٣، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين الغالية لتحرير سيناء الحبيبة وعودتها إلى أحضان الوطن الغالى.

وأشار رئيس جامعة مطروح، إلى أن هذه المناسبة ستظل راسخة في قلوب وعقول المصريين جيلًا بعد جيل ومصدرا للعزة والفخر والاعتزاز.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، على الدور الحيوي والمهم الذي قامت به ولا تزال تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة ورجالها الأوفياء في حماية الوطن والحفاظ على استقرار وسلامة اراضيه، وثمن أيضا جهودها المباركة فى التنمية المستدامة فى كافة ربوع البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.