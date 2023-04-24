حدائق القناطر تواصل استقبال المواطنين في رابع أيام عيد الفطر

استقبلت حدائق ومنتزهات القناطر الخيرية المواطنين من قرى ومدن محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة للاحتفال برابع أيام عيد الفطر المبارك، وحرص عدد كبير من الشباب على ركوب اللنشات النيلية والحنطور والدراجات البخارية بأنواعها المختلفة وأيضًا ركوب الخيول للتنزه وسط حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية خلال الاحتفال بالعيد.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات المشكلة لتلقي أي شكاوى من الزوار على مدار أيام العيد وطالب المسؤولين بمراقبة الأسواق والتفتيش المستمر على محلات القناطر للتأكد من سلامة المعروضات للزوار.

وأكد المحافظ أنه جرى تجهيز كل الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين التجمعات والإدارة العامة لمرور القليوبية لتكثيف التواجد المرورى خاصة بالأماكن التي يعتاد المواطنون زيارتها منها القناطر الخيرية ومدينة بنها.

وقال المهندس أشرف درويش مدير عام إدارة ري القناطر إن مدينة القناطر من أهم الأماكن التي يتوجه إليها المواطنين من معظم المحافظات المجاورة في المناسبات والأعياد وأسعار الحدائق بها في متناول الجميع حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام والتوفيقي بـ 5 جنيهات للفرد وحدائق النخيل والتوفيقى أ والحديقة النموذجية أ وحديقة الياسمين بـ 10 جنيهات للفرد وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي والبحيرة والنيل" بـ20 جنيه للفرد.

حدائق القناطر

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