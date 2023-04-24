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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

احذر.. نقص البوتاسيوم خطر على الجسم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أكد المركز الاتحادي للتغذية أن نقص البوتاسيوم في الجسم يرجع إلي عدة أسباب أو أعراض ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل تصريف البوتاسيوم الي الكلى، بسبب إفراز الألدوستيرون أو الكورتيزول أكثر من اللازم، فيما يعرف بفرط الألدوستيرونية، متلازمة كون، أو فرط الكورتيزول.

وأوضح المركز أن بعض الأدوية يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على إفراز البوتاسيوم عن طريق الكلى، مثل مدرات البول، والقشرانيات السكرية، والمضادات الحيوية، كما يمكن أن يؤدي ضعف الكلى أيضا إلى فقدان البوتاسيوم.
وتابع: قد يرجع النقص ذلك إلى الاستخدام المفرط للملينات، أو القيء، أو الإسهال المتكرر.
وتتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في اضطرابات نظم القلب، وضعف العضلات، والشعور المستمر بالتعب والإرهاق.
ويحتاج جسم البالغين إلى البوتاسيوم بمقدار 4000 مليجرام يوميا، من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الخضراوات والفواكه مثل الجزر، والطماطم، والموز، والمشمش، والأفوكادو، والبقوليات، والمكسرات، مثل البندق، واللوز، والكاجو، والفول السوداني.

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