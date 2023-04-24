برلماني: عودة المصريين من السودان دليل على قوة الدولة في حماية أبنائها

أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن عودة المصريين من السودان يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حياة كل مواطن مصري بالداخل والخارج، وأنه لا مجال للتفريط في أبناء الوطن وأمنهم مهما كانت الصعاب إذ عكفت الجهود الدبلوماسية على إجراء جميع التنسيقات والمشاورات مع جهات الإختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة حتى وصولهم.

وأضاف «اللمعي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمام لمتابعة تطورات نقل المصريين من السودان حرصًا على تأمينهم ونقلهم لأرض الوطن، موضحا أنها تمثل انتصار جديد للدولة المصرية في إدارتها الخارجية للملفات مع دول الإقليم، والتي تؤكد قوة مصر وقدرتها على حماية أبنائها من أي اقتتال يهدد أمنها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياسة الخارجية تتعامل مع الأزمة الجارية بالسودان بتعقل وتوازن في ظل مساعيها لوقف التصعيد وتمديد الهدنة حقنا للدماء، وذلك من منطلق الثوابت التي وضعتها القيادة السياسية والمرتكزة على عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وأن كل دولة لها خصوصيتها فى إدارة سياستها وأوضاعها الداخلية، إذ ترى أن التعاون جوهره البناء والتعمير والتنمية بعيدًا عن التدخل، وهو ما يتسق مع نظرة الأطراف الدولية لمصر كأحد الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المنطقة.

ولفت «اللمعي»، إلى أن التحرك السريع من كافة مؤسسات الدولة فى الحفاظ على أبناء مصر وعودتهم إلى وطنهم، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك قوة الدولة المصرية وقدرتها على حماية أبنائها فى الداخل والخارج.