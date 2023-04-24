جوجل تطلق تطبيق الأرشفة الأوتوماتيكية

أطلقت شركة جوجل خاصية الأرشفة الأوتوماتيكية الجديدة، لأرشفة التطبيقات، التى يندر استخدامها، لتوفير مساحة أكبر للتخزين عند امتلاء الذاكرة.

وأوضحت جوجل أن التطبيقات التي تؤرشف يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية وبأيقونتها للمستخدم، أيضا تتوفر للمستخدم إمكانية إعادة تنزيلها فيما بعد ، شرط استمرارها على متجر التطبيقات جوجل Play.

وعن كيفية عمل الوظيفة الجديدة، أفادت جوجل أن محاولة تنزيل تطبيق جديد، في غياب مساحة ذاكرة كافية على الجهاز، تظهر نافذة تستفسر عن إتاحة الأرشفة الأوتوماتيكية، وإذا اختارها المستخدم تؤرشف التطبيقات غير المستخدمة على جهاز المستخدم أوتوماتيكيا، لتفريغ مساحة كافية لتنزيل التطبيق الجديد.