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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتعاش في حركة السياحة بالبحر الأحمر وسياح الغردقة يحتفلون بعيد الفطر

سياح الغردقة تحتفل
سياح الغردقة تحتفل بعيد الفطر علي الشواطئ
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شهدت شواطيء الغردقة توافد من نزلاء الفنادق السياحية  في  العيد تزامنا مع انتعاش حركة السياحة الداخلية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية حيث أصبحت شواطئ الغردقة الوجهة المفضلة للسائحين من مختلف الأنحاء.

وكشف علاء الدين الدين محمود رئيس أتحاد السياحيين بالبحر الأحمر أن شواطئ الغردقة شهدت توافد الآلاف من السائحين في رابع أيام العيد حيث حرص السياح الأجانب على مشاركة المصريين احتفالات العيد وتبادل التهاني والتبريكات والتقاط الصور التذكارية والاحتفال على أنغام الموسيقى. 
 وأشار رئيس أتحاد السياحيين بالبحر الأحمر إلى  أرتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى  90 ٪ خلال أسبوع العيد تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية  حيث استقبلت الغردقة آلاف السائحين من جنسيات مختلفة على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة .

وأكد  مشاركة عدد من السائحين الأجانب  احتفالات المصريين بالعيد على الشواطئ وشملت برامج وفقرات متنوعة و حفلات ومهرجانات برفقة فرق الأنيميشن.

وقالت ليزا وتحمل الجنسية البريطانية إنها أجواء العيد رائعة على شواطئ الغردقة، مؤكدة  انها تزور الغردقة للمرة العاشرة ودائما تحب تشارك في احتفالات العيد.

وأضافت ستيفن وتحمل الجنسية الألمانية  انها تشعر بسعادة وسط المصريين أثناء احتفالات العيد على شواطئ الغردقة.

وكشف سعيد عتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة أن الفنادق دائما تحرص على مشاركة في الأعياد والمناسبات المختلفة وهي إحدى وسائل تنشيط السياحة والدعاية السياحية على شواطئ الغردقة.

ولفت إلى أن الغردقة استقبلت الاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات عبر عشرات رحلات الطيران يوميا.

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احتفالات العيد السياحة الداخلية الفنادق السياحية تنشيط السياحة