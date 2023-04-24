نظارة جديدة للواقع المعزز من آبل بسعر يتجاوز المائة ألف جنيه

بدأت شركة أبل الأميركية منذ أكثر من 7 سنوات في تصميم نظارة الواقع المعزز "Virtual reality"، لكن النظارة التي يتوقع أن تعلن عنها الشركة قريباً ستباع بسعر مرتفع للغاية قد يصل إلى 3000 دولار، وبينما تستعد أبل للكشف عن المنتج في يونيو، لا يزال من غير الواضح كيف ستدفع المستخدمين لشراء الجهاز.

وتخطط الشركة لملء النظارة بمجموعة متنوعة من الميزات، من الألعاب إلى خدمات اللياقة البدنية وحتى تطبيق لقراءة الكتب في الواقع الافتراضي، ومن المحتمل أن يطلق على النظارة الجديدة اسم Reality Proأو Reality One، وبحسب بلومبيرغ، فإن الجهاز مليء بالتقنيات الجديدة ومجموعة واسعة من القدرات تشمل القدرة على تشغيل معظم تطبيقات iPad، لكن في الواقع الافتراضي.

ويتضمن ذلك الكتب والكاميرا وجهات الاتصال وFaceTime والملفات والصفحة الرئيسية والبريد والخرائط والرسائل والموسيقى والملاحظات والصور والتذكيرات والتلفزيون والطقس.

وستكون النظارة قادرة على تشغيل مئات الآلاف من تطبيقات iPad الحالية التابعة لجهات ثالثة والموجودة في App Store.

كذلك تحتوي بوابة جديدة لمشاهدة الألعاب الرياضية في الواقع الافتراضي. وهي قادرة على عقد اجتماعات فيديو متقدمة وغرف اجتماعات افتراضية، مما يجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم يتفاعلون في نفس المكان.