الأرصاد: طقس حار نهارا وبارد ليلا وتوقعات بأمطار خفيفة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الحالية تعتبر في المعدلات الطبيعية لها خلال هذا الوقت من العام ، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تزيد فى فترات النهار، وتكون الأجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، و مائلة للدفء على السواحل الشمالية، و شديدة الحرارة على محافظات شمال وجنوب البلاد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولي، اليوم الاثنين، أن فترة المساء تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مع وجود نشاط للرياح، يزيد من الشعور بالبرودة و فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق مثل جنوب البحر الأحمر "حلايب وشلاتين ومرسى علم".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من يومي الأربعاء والخميس متوقع وجود ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ثم تنخفض مرة أخرى بداية من يوم الجمعة، ناصحة المواطنين باصطحاب الملابس الثقيلة والجواكت فى فترات الليل، وأيضا تجنب أشعة الشمس فى فترة الظهيرة، كما ان الشبورة المائية سوف تظهر بداية من الغد فى فترة الصباح الباكر و ساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة.