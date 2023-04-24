الجيش الأوكراني: روسيا تقصف حدود منطقة تشيرنيهيف بأنظمة مدفعية ذاتية الدفع

أعلنت قيادة العمليات الشمالية التابعة للجيش الأوكراني اليوم الإثنين أن القوات الروسية أطلقت النار صباحا على حدود منطقة تشيرنيهيف، بأنظمة مدفعية ذاتية الدفع.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن القيادة القول "اعتبارا من صباح اليوم، أطلقت القوات الروسية النار على حدود منطقة تشيرنيهيف، وتسببت في إلحاق الضرر في 13 مبنى بقرية حرميش".

وأشارت قيادة العمليات "الشمالية" إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين السكان المحليين أو أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.