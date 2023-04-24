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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة "أريحا" بعد يومين من محاصرتها

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي
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اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة (أريحا) ومخيم عقبة جبر، في شرق الضفة الغربية، اليوم /الاثنين/ وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وذلك بعد يومين من غلق مداخل المدينة وتضييق الخناق على سكانها.

وقال شهود عيان "إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "عقبة جبر" بالمدينة وانتشرت في أزقته واعتلت أسطح بعض المنازل، كما اقتحمت المدينة وانتشرت في عدة أحياء منها.. وشهدت المدينة والمخيم مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين. 

كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق جميع مداخل أريحا لليوم الثالث على التوالي، ونصبت حواجز عسكرية على كافة مداخلها وتعيق حركة الفلسطينيين.

اعتداءات جيش الاحتلال محافظة أريحا