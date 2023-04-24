رئيس الوزراء الياباني ينفي حل مجلس النواب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين أنه لا يفكر في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بعد يوم من فوز حزبه الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات البرلمانية الفرعية في أربعة مقاعد من خمسة.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله للصحفيين - في مكتب رئيس الوزراء - "بما أنه يتعين علينا تنفيذ سياسات مهمة واحدة تلو الأخرى، فأنا لا أفكر في حل (مجلس النواب) وإجراء انتخابات عامة في الوقت الحالي".

وتعهد كيشيدا "بالمضي قدما في عمله بإدارة الحكومة مع الأخذ في الاعتبار أراء الجمهور".

وكانت هناك تكهنات بأن كيشيدا ربما كان يخطط للدعوة لإجراء انتخابات بعد قمة مجموعة السبع في هيروشيما الشهر المقبل وسط تحسن في معدلات الموافقة على حكومته.

وفي الانتخابات الفرعية الخمس التي أجريت أمس الأحد، فاز الحزب الديمقراطي الليبرالي بأربعة منها - منطقة تشيبا رقم 5، ومقاطعتا ياماجوتشي رقم 2 و 4 في مجلس النواب، ومنطقة محافظة أويتا في مجلس المستشارين.

وهزم مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي في منطقة واكاياما رقم 1 في مجلس النواب أمام وجه جديد يدعمه حزب الابتكار الياباني، الذي يتمتع بموطئ قدم قوي في منطقة كانساي غرب اليابان.

وبموجب الدستور، يكون لرئيس الوزراء القول الفصل في حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة فيما تنتهي المدة الحالية لأربع سنوات لأعضاء مجلس النواب في أكتوبر 2025 ما لم يحل كيشيدا المجلس.