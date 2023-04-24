"رمسيس باريس" يقترب من المليون جنيه في شباك تذاكر عيد الفطر

حقق فيلم (رمسيس باريس) بدور العرض السنمائي، إيرادات وصلت إلى ما يقرب من المليون جنيه في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وتتضمن هذه الرحلة كثيرا من الأحداث والمفاجآت، تسيطر عليها مواقف كوميدية، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا، من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وتجسد الفنانة هيفاء وهبي خلال الأحداث، دور فتاة شعبية تدعى "حنين"، وتدفعها أسباب للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات، حيث تدور أحداث الفيلم حول مجموعة شباب تضطرهم الظروف للسفر إلى باريس وتواجههم العديد من الصعوبات.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، محمود حافظ، محمد ثروت، مصطفى خاطر، جومانا مراد، محمد أسامة أوس أوس، سامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت الأغنية الدعائية لفيلم "رمسيس باريس" التي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي وإخراج أحمد خالد موسى.