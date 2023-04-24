مي كساب: سعيدة بنجاح "هارلي" وتصدره إيرادات الشباك

عبرت الفنانة مي كساب عن سعادتها بنجاح فيلمها الجديد "هارلي" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.. قائلة "سعيدة بنجاح "هارلي" وتصدره إيرادات الشباك مُحققا المركز الأول، ومتخطيا حاجز 11 مليون جنيه.

وأوضحت كساب - في تصريحات اليوم /الاثنين/ - أن الفيلم حقق نسبة مشاهده عالية وإشادة كبيرة من الجمهور، إضافة إلى تصدره إيرادات الشباك منذ عرضه.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

والفيلم من بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا ومي كساب، نشوى بلال وإسماعيل فرغلي وباسل الزارو، حازم إيهاب، ومن تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وكانت آخر أعمال الفنانة مي كساب، مسلسل "جعفر العمدة " الذي عرض خلال منافسة دراما رمضان، حيث وجهت الفنانة الشكر للجمهور على ردود فعلهم بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، كما وجهت الشكر لكل فريق عمل المسلسل، معبرة عن حزنها لافتقادها لهم بعد نهاية المسلسل.

وكتبت كساب - عبر حسابها على (إنستجرام) - "ألف حمد وشكر لله العلي الكريم على النجاح الكبير، شكرًا للجمهور الكريم على كل الحب والتقدير والشكر الكبير للمخرج العظيم محمد سامي سبب النجاح الكبير ده لينا كلنا مخرج الشعب وشكرًا للنجم الكبير الجدع صاحب الموهبة الكبيرة المنفردة محمد رمضان واحد بس مالوش مثيل شكرًا لكل طاقم العمل أمام الكاميرا وخلفها من أحسن وأحب الناس إلى قلبي".