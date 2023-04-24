مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية: الإقبال تاريخي في العيد واستقبلنا 78 ألف زائر خلال 3 أيام

قالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية، إن الحديقة استقبلت نحو 78 ألف زائر خلال أيام عيد الفطر الثلاثة، حيث زار الحديقة 9 آلاف زائر في أول يوم و30 ألف زائر ثاني أيام العيد، ونحو 39 ألف في ثالث يوم.

وأكدت الدكتورة نبيلة عزيز، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإقبال على الحديقة تاريخي وغير مسبوق في هذا العيد نظرًا لاستقرار حالة الجو، مشيدة بدعم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان في الإسكندرية تفتح أبوابها للجمهور من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة، وتعد ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر، بعد حديقة حيوانات الجيزة، وتضم "حيوانات، وثدييات، وزواحف، وطيور" وبداخلها برجٍ عالٍ يمكن من خلاله مشاهدة جميع أركانها، بجانب حديقة الطفل، وبحيرة الطيور المائية.