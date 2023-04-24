دراسة: فقدان الوزن قد يؤدى إلى التعافى من السكر لمدة 5 سنوات

توصل باحثون فى جامعتي " نيو كاسل" و"جلاسكو" إلى أن مايقرب من ربع ( بواقع 23% ) الأشخاص الذين يفقدون جزءا كبيرا من أوزانهم تمكنوا من التعافى من مرض السكر النوع الثاني وتراجع أعراضه لمدة بلغت خمس سنوات .. فلم يعد هؤلاء المشاركون بحاجة إلى إستخدام أدوية علاج السكر للتحكم فى مستواه فى الدم.

وتعد الدراسة الحالية أمتدادا للتجربة السريرية عن مرض السكر (DiRECT) ، و التى بحثت فى برنامج إدارة الوزن للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكر النوع الثانى خلال السنوات الست الماضية .. فقد تضمن البرنامج نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية لمدة 12 أسبوعًا، متبوعًا بدعم لإعادة تقديم الطعام الصحي تدريجيًا والحفاظ على فقدان الوزن.

وكانت الدراسة هي الأولى التي أظهرت أن الشفاء من مرض السكر من النوع 2 ممكن من خلال التدخل الغذائي في الرعاية الأولية، مع ما يقرب من نصف الأشخاص (46 ٪) في حالة هدوء في عام واحد و 36 ٪ في غضون عامين .