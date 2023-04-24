دراسة: 20 % من مرضى ضغط الدم المرتفع يتناولون عقار مسبب للمرض

الإثنين 24/أبريل/2023 - 07:35 ص

وجدت دراسة حديثة من جامعة " هارفارد " الأمريكية أن بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد يتناولون عن غير قصد أدوية لحالة أخرى يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لديهم.

وأوضحت الدراسة الحالية من واقع بيانات من المسح الوطنى لفحص الصحة والتغذية، أن ( 18.5٪ ) من البالغين المصابين بإرتفاع ضغط الدم أبلغوا عن تناول الأدوية التي ترفع ضغط الدم لديهم .. تضمنت هذه الأدوية مضادات الإكتئاب ، والأدوية غير الستيرويدية المضادة للإلتهابات القوية الموصوفة ( المسكنات ) ، والمنشطات ، والأدوية الهرمونية ، ومزيلات الإحتقان ، وحبوب إنقاص الوزن ..

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية لحالات أخرى ، ترفع الدم ، كانوا أكثر عرضة للإصابة بضغط الدم المرتفع غير منضبط إذا لم يكونوا يتناولون أيضًا أدوية لخفض ضغط الدم لديهم .. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج الأشخاص الذين كانوا يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم إلى جرعات أعلى للتحكم في ضغط الدم إذا كانوا يتناولون أيضًا أدوية لحالة أخرى تسببت في ارتفاع ضغط الدم.

وكشفت الدراسة الحالية عن الأدوية التى قد تعمل على رفع ضغط الدم ، العقاقير غير الستيرويدية المضادة للإلتهابات (NSAIDs) ، مثل الإيبوبروفين و النابروكسين .. بعض مضادات الإكتئاب ، مثل " فينلافاكسين" ومضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقات .. المنشطات ، الأدوية الهرمونية ، مثل حبوب منع الحمل أو العلاج الهرمونى البديل التعويضى .. مزيلات الإحتقان ، إضافة إلى حبوب إنقاص الوزن .. من المهم ملاحظة أنه ليس كل الأدوية في هذه الفئات قد تزيد من ضغط الدم وأن التأثيرات قد تختلف تبعًا لعوامل فردية.