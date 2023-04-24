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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل الفلسطينيين
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ضياء نواورة، وهو طالب في جامعة "بيرزيت"، بعد إنزاله من سيارة كان يستقلها، لدى مروره بحاجز "الكونتينر"، شمال شرق محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اعتقلت أحد سكان بلدة "تقوع" التابعة لمحافظة "بيت لحم"، فيما جرى اعتقال أربعة فلسطينيين من منطقة "يطا" بمحافظة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد قيامهم بوضع خيمة في أرض مملوكة لهم، أقام عليها مستوطنون في وقت سابق بؤرة استيطانية بهدف الاستيلاء عليها.

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