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الإثنين 24 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أهم الأخبار المتوقعة ليوم الاثنين الموافق 24 أبريل 2023

اخبار اليوم الاثنين
اخبار اليوم الاثنين
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تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة ليوم الإثنين 24 أبريل 2023. 

القاهرة.. يستضيف مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، في الساعة السابعة والنصف مساء، حفلا فينا لفرقة "طبلة الست" للفنون التراثية.

نيويورك.. يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك.

فيينا.. يبحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين مع نظيرته السلوفينية ناتاشا بيرك موسار، والتي تبدأ زيارة رسمية لفيينا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل الأوروبي المشترك.

بروكسل.. تنعقد النسخة الثانية من قمة بحر الشمال، في مدينة أوستند الساحلية، الواقعة في شمال-غرب بلجيكا.

واشنطن.. يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول زيارة دولة إلى الولايات المتحدة، وتستمر حتى 29 أبريل الجاري، يجري خلالها لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمناسبة الذكرى السبعين للتحالف بين البلدين.

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