قاضي قضاة فلسطين: رفع علم الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي تصعيد للحرب الدينية

قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المتطرفين على رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف تصعيد خطير للحرب الدينية التي تشنها دولة الاحتلال على المقدسات.

وأوضح الهباش، في بيان صحفي، أن انتهاكات الاحتلال والمستوطنون في الحرم الإبراهيمي تشكل عدوانا جديدا، وانتهاكا صارخا للمقدسات الإسلامية، واستفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وأضاف أن الحرم الإبراهيمي هو مكان إسلامي خالص، لا حق لغير المسلمين به، واستمرار هذا العدوان المتكرر عليه يؤجج مشاعر الكراهية، ويزيد التوتر، وسوف يتسبب بردود أفعال لا يمكن أن يتوقعها أحد.

ودعا الهباش إلى التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مستويات للدفاع عن الحقّ الفلسطيني في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية على حد سواء، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيدافعون عن المقدسات بكل عزيمة وإصرار، مهما بلغت التضحيات.