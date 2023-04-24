اليوم.. الفنان أحمد فهمي ضيف برنامج «مساء دي إم سي»

الإثنين 24/أبريل/2023 - 07:41 ص

يستضيف برنامج مساء دي إم سي، اليوم الإثنين، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، الفنان أحمد فهمى، الساعة التاسعة مساء.

وخلال الحلقة، يتحدث الفنان أحمد فهمي عن مسلسل سره الباتع، الذى قدمه خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل سره الباتع من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.