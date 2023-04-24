9 جرائم في عيد الفطر هزت مشاعر المصريين.. تعرف عليها

العيد يأتي كل عام لتعم السعادة على الجميع ولكن كان للمصريين كلمة أخرى، فشهدت محافظات مصر خلال أيام عيد الفطر المبارك العديد من جرائم القتل من بينها 9 جرائم هزت مشاعر المصريين خلال عيد الفطر ما بين قتل بإطلاق النيران وما بين المشاجرات.

ومن أكثر الجرائم التي هزت مشاعر المصريين العثور على جثة طفل رضيع قتلته والدته وألقته أمام المسجد قبل صلاة العيد.

في العيد.. مقتل شخص بسلاح ناري في الشرقية

شهدت إحدى مناطق الشرقية خلال أيام العيد مقتل أحد الأشخاص على يد شخص آخر أمام والده الذي أكد بأن المتهم قام بإطلاق عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته تجاه نجله فأحدث إصابته التى أنهت حياته وذلك بسبب خلافات سابقة كانت بينهم.

قتلت طفلها الرضيع وألقت بجثته في صلاة العيد

شهدت منطقة حدائق القبة واقعة قتل بشعة لطفل على يد والدته وبعد ذلك ألقت جثته ووضعته في حقيبة سوداء بلاستيك أمام أحد المساجد بعد صلاة العيد وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

في أيام العيد.. مقتل ربة منزل في سوهاج بالرصاص

شهد مركز البلينا في محافظة سوهاج مقتل ربة منزل علي يد شقيقين بعد إطلاق وابل من الرصاص عليها بسبب خلافات الجيرة.

في العيد.. مشاجرة بالأسلحة النارية تُنهي حياة شخص في قنا

شهدت محافظة قنا خلال أيام العيد مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر بأعيرة نارية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال فقام على أثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول من سلاح كان بحوزته مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة سيدة.

وفاة شاب سقط من أعلى عقار بالعجوزة في ظروف غامضة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بمنطقة العجوزة في الجيزة وذلك بعد سقوطه من الطابق الرابع في ظروف غامضة ويكثف رجال الأجهزة الأمنية من جهودها لبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

في العيد... مقتل شاب أمام والده على يد شقيقين في الدقهلية

لفظ الشاب العشريني أنفاسه الأخيرة أمام منزل شقيقته في قرية شبراويش التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية بعدما فرغ من صلاة العيد وذهب لأخته ليعايدها فكان المتهمون متربصين له وأطلقوا عليه وابل من الرصاص حتى فاضت روحه إلى خالقها.

في أول أيام العيد.. مقتل شاب بالمنيا في مشاجرة بطلق ناري

شهدت قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، في أول أيام عيد الفطر المبارك مقتل شاب "م.ص" 27 عاما، بطلق ناري خلال مشاجرة وتوفى متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر، وأن المتهم بقتله شخص يُدعى "م.ج" 40 عاما، مقيم بقرية زهرة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبطه، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

في أيام العيد.. مقتل مُسن على يد شاب وفر هاربًا

شهدت قرية تطون محافظة الفيوم مقتل مسن بعدما أطلق أحد الأشخاص النار عليه أثناء جلوسه على أحد مقاهي القرية، وفر هاربا، البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بإطلاق النار من أحد شباب قرية تطون على رجل عجوز، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

العثور على جثة شاب في ترعة الإسماعيلية

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، التحقيق لكشف لغز العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر، غرق في ترعة بشارع محمد علي وتحديدا أمام محطة مياه هيئة قناة السويس؛ للتوصل إلى هويته.