بعد إلغاء العلامة الزرقاء| فنانون عرب يوثقون حساباتهم بطريقة فكاهية

الإثنين 24/أبريل/2023 - 07:35 ص

لجأ نجوم عرب للرد بطريقة طريفة على قرار إيلون ماسك إلغاء علامة التوثيق الزرقاء لحسابات موقع "تويتر" التي حصلت عليها مجانًا.

ووثق الفنان المصري محمد هنيدي، حسابه بـ"طفل ذهبي"، وعلق في تغريدة على ذلك قائلا: "بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي ادفعله فلوس في علامة زرقا.. استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي 👶".

بعد خدمة ١٠ سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي ادفعله فلوس في علامة زرقا

استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي 👶 — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) April 22، 2023

من جهتها وثقت الفنانة اللبنانية نديم نسيب نجيم، حسابها على تويتر بكأس ذهبي.

وكتبت في تغريدة قائلة: "حبيتوا علامة التوثيق تبعي الجديدة ؟ وذهبية كمان 😬".

حبيتوا علامة التوثيق تبعي الجديدة ؟ وذهبية كمان 😬 — Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) April 22، 2023

يشار إلى أن علامات التوثيق الزرقاء سحبت من عدد كبير من حسابات الفنانين والمشاهير حول العالم، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وكبار المسؤولين ووسائل الإعلام.

واختفت العلامة الزرقاء من حسابات مشاهير عالميين مثل جاستن بيبر وكريستيانو رونالدو وبيل غيتس وليدي غاغا، وكذلك من حسابات الكثير من الصحفيين والأساتذة الجامعيين والناشطين، بمن فيهم حتى جاك دورسي، مؤسس تويتر.

فيما وصفه البعض بفوضى المصداقية في #تويتر.. عدد من النجوم العالميين والمشاهير يخسرون علامتهم الزرقاء التوثيقية#إيلون_ماسك #Errol_Musk pic.twitter.com/C6XbptBHUO — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) April 22، 2023

على الجانب السياسي، سُحبت علامة التوثيق الزرقاء من حسابات الكثير من المسؤولين، لكن بعضهم حصل على علامة التوثيق الرمادية المخصصة للحسابات الحكومية أو بعض المنظمات، وهذه حالة كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي.

وباتت العلامة الزرقاء تشير حاليا إلى المستخدمين الذين يدفعون ثمانية دولارات شهريًا للحصول على هذه الشارة ومزايا أخرى (زيادة الرؤية للحسابات، وامتيازات تقنية، وإعلانات أقل)، مثل دونالد ترامب جونيور أو دالاي لاما.