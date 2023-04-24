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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

العيدية دولارات| «أغنى شاب في مصر» يُثير الجدل في عيد الفطر المبارك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أثار محمود بدر المُلقّب بـ"أغنى شاب في مصر" في عيد الفطر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورة لوح خشبي يحمل دولارات ملفوفة مع صورته وتعليق "عيدية أهل بابا".

ونشر الشاب المثير للجدل الصورة المذكورة وعلق عليها قائلا: "عيدية أهل بابا... باقي أهل ماما، 2900 $  thanks father's family".


وعلق المتابعون ومنهم من قال: "كل عام وانت طيب"، "بالنص بقى"، "لا بس زنقت عن عدية السنة اللي فاتت"، "كنت كملهم 3000 آلاف دولار".

يشار إلى أنّه في شهر أكتوبر الماضي، أثار محمود بدري الملقب بـ"أغنى شاب بمصر"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره وهو يحتسي كوب من الكابتشينو مخلوط بطبقات من الذهب عيار 21، حيث بلغت كلفة هذا الأمر مبلغا خياليا.

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