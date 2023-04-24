إسبانيا تعلن إجلاء نحو 100 شخص من السودان

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، إجلاء نحو 100 شخص من مواطنيها من السودان، وذلك مع استمرار عمليات الإجلاء من السودان.



وكتب وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": وصلت الطائرة التي تحمل على متنها مواطنينا الى المطار بسلام، ونجدد الدعوة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار في السودان.



واندلعت اشتباكات يوم السبت 15 أبريل 2023 بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

