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الإثنين 24 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البنك الدولي: تحول المغرب للطاقة النظيفة يكلفها 2.6 مليار دولار سنويا

المغرب
المغرب
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قدر تقرير صادر عن البنك الدولي، القيمة الخاصة بتحول المغرب نحو الطاقة النظيفة، مؤكدا أنها تقارب الـ 2.6 مليار دولار سنويا.

ووفق التقرير الذي نشره موقع هسبريس المغربي، قال البنك الدولي: "التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء بالمغرب يتطلب حشد تمويلات إضافية تناهز 2.6 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030".

وتوقع البنك الدولي بلوغ "التكاليف السنوية الإضافية لدفع عملية التحويل في استخدام الطاقة بالمغرب 17.4 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2050".

ونصح التقرير المغرب بـ "مضاعفة معدل تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وزيادة أنظمة طاقة الرياح البرية والبحرية لزيادة وتيرة نشر الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتسارع".

يشار إلى أن البنك الدولي قدر أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تستحوذ على 89% من توليد الكهرباء باستخدام الفحم على مستوى العالم، بقيمة تقارب تريليون دولار.

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