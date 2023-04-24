مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم بينهم شقيقان فيما أصيب 8 آخرين في حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل مع سيارة ربع نقل على طريق الستاموني ترعة السبعة بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل مع سيارة ربع نقل على طريق الستاموني ترعة السبعة ووجود متوفين ومصابين.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين ووقع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل مع سيارة ربع نقل على طريق الستاموني ترعة السبعة.

فيما أسفر الحادث عن وفاة ثلاث أشخاص بينهم شقيقان وهم محمد ماهر عبدالحكيم 24 عاما وشقيقه عبد الحكيم 13 عاما من قرية ٢٣ الأمل بمنطقة حفير شهاب الدين وحسن إسماعيل عبدالمقصود 33 عاما وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزى على ذمة تصرفات النيابة.

كما أصيب 8 آخرين وهم أحمد ماهر عبد الحكيم 24 عاما وتم وضعه بالعناية المركزة بمستشفى بلقاس المركزى ورمضان عبد المقصود عبدالسلام 53 عاما بكسر بالساعد الأيمن وانتصار إسماعيل 46 عاما بجذوع متعددة وتم نقلهم لمستشفى بلقاس المركزى لتلقى العلاج اللازم وفيصل عطا لله 28 عاما وعماد السيد على 15 عاما والسيد اسماعيل عبد المقصود 35 عاما وعبدالله عطا عبدالله 60 عاما ومحمد رمضان عبدالمقصود 25 عاما وتم نقلهم لمستشفى المنصورة الدولى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.