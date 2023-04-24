إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي 3 مباريات

قررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة عدد من العقوبات للجولة الـ٢٦ للدوري.
وجاءت كالتالي:
- إنبى وأسوان:
-إيقاف اللاعب أحمد أمين قاسم من إنبي مباراة للطرد لسابق إنذاره..
-إيقاف كل من على فتحي وإسلام جمال ثنائي فريق أسوان مباراة للطرد لسابق الإنذار والثاني منع فرصة محققة.
- طلائع الجيش وفيوتشر
إيقاف اللاعب محمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة للطرد لسابق إنذاره..
- سموحة والاهلى
إيقاف محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة..
- المصرى والاسماعيلى
-إيقاف الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد لما بدر منه تجاه الحكم.
-توقيع غرامة مالية على النادى المصرى قيمتها عشرون ألف جنيها وحرمان ١٩ مشجع من الحضور لمدة مباراتين وذلك للسباب الجماعي تجاه الحكم.
-سيراميكا والإتحاد
-إيقاف الكابتن معين الشعبانى المدير الفني لنادي سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.
-إيقاف الكابتن حسن نصر مدرب حراس مرمى سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.
-إيقاف اللاعب محمد حسن هاشم من سيراميكا ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة.