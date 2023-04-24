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الإثنين 24 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي 3 مباريات

محمد الشناوى حارس
محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي
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قررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة عدد من العقوبات للجولة الـ٢٦ للدوري. 

 وجاءت كالتالي:

- إنبى وأسوان:

-إيقاف اللاعب أحمد أمين قاسم من إنبي مباراة للطرد لسابق إنذاره..
-إيقاف كل من على فتحي وإسلام جمال ثنائي فريق أسوان مباراة للطرد لسابق الإنذار والثاني منع فرصة محققة.

- طلائع الجيش وفيوتشر
إيقاف اللاعب محمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة للطرد لسابق إنذاره..
- سموحة والاهلى
إيقاف محمد الشناوى حارس مرمى النادي  الأهلي ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة..
- المصرى والاسماعيلى
-إيقاف الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد لما بدر منه تجاه الحكم.
-توقيع غرامة مالية على النادى المصرى قيمتها عشرون ألف جنيها وحرمان ١٩ مشجع من الحضور  لمدة مباراتين وذلك للسباب الجماعي تجاه الحكم.
-سيراميكا والإتحاد
-إيقاف الكابتن معين الشعبانى المدير الفني لنادي سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.

-إيقاف الكابتن حسن نصر مدرب حراس مرمى سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.
-إيقاف اللاعب محمد حسن هاشم من سيراميكا ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

سيراميكا اللاعب محمد الشناوى محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي والأهلي فيوتشر