إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي 3 مباريات

قررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة عدد من العقوبات للجولة الـ٢٦ للدوري.

وجاءت كالتالي:

- إنبى وأسوان:

-إيقاف اللاعب أحمد أمين قاسم من إنبي مباراة للطرد لسابق إنذاره..

-إيقاف كل من على فتحي وإسلام جمال ثنائي فريق أسوان مباراة للطرد لسابق الإنذار والثاني منع فرصة محققة.

- طلائع الجيش وفيوتشر

إيقاف اللاعب محمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة للطرد لسابق إنذاره..

- سموحة والاهلى

إيقاف محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة..

- المصرى والاسماعيلى

-إيقاف الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد لما بدر منه تجاه الحكم.

-توقيع غرامة مالية على النادى المصرى قيمتها عشرون ألف جنيها وحرمان ١٩ مشجع من الحضور لمدة مباراتين وذلك للسباب الجماعي تجاه الحكم.

-سيراميكا والإتحاد

-إيقاف الكابتن معين الشعبانى المدير الفني لنادي سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.

-إيقاف الكابتن حسن نصر مدرب حراس مرمى سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.

-إيقاف اللاعب محمد حسن هاشم من سيراميكا ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة.