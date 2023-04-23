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الإثنين 24 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية التونسية: البدء في إجلاء مواطنينا من السودان غدًا

تونس
تونس
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أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج أنها تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة أوضاع الجالية التونسية المقيمة في السودان من خلال خلية الأزمة التي تم تكوينها وبالتنسيق والتعاون مع سفارة تونس بالخرطوم، والتي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للتحضير لعملية إجلاء الجالية التونسية اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وذكرت الخارجية التونسية -في بيان اليوم الأحد- أنه تم الاتصال بكافة أفراد الجالية وإعداد قائمة أسمية بالراغبين في الإجلاء وإعلامهم بالمكان والساعة المحددتين لتأمين نقلهم، مشيرة إلى أنه تم نشر القائمة على الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكل التفاصيل الخاصة بعملية الاجلاء، ووضع أرقام للتواصل.

وشددت الوزارة على أن التنسيق متواصل مع وزارة الدفاع الوطني للقيام بعملية الإجلاء وتأمين كافة أبناء الجالية التونسية للعودة إلى أرض الوطن بسلام، لافتة إلى أنها وجهت البعثتين الدبلوماسيتين بكل من الخرطوم والقاهرة للقيام بالاتصالات اللازمة، وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل لتأمين عملية الإجلاء في أحسن الظروف.

التونس السودان