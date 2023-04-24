ثلاث أيام للاحتفال بتتويج الملك «تشارلز الثالث» في المملكة المتحدة

بعد مراسم دينية في السادس من مايو المقبل، ستشهد المملكة المتحدة ثلاثة أيام من الاحتفالات بتتويج تشارلز الثالث. ويتجذر الاحتفال الديني في التقاليد الملكية، غير أن الملك أراد تحديثه.



سيبدأ هذا النهار التاريخي بـ«موكب الملك» الذي سيتوجه إلى ويستمنستر من قصر باكنغهام، في عربة ستسير نحو كيلومترين.



ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال عند الساعة 11,00 ويستمر نحو ساعة، تحت إشراف كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية.



ومن المفترض أن يعكس الاحتفال، الذي ستتخلله موسيقى كلاسيكية ومؤلّفات موسيقية أكثر حداثة، «دور الملك اليوم والتطلّع إلى المستقبل، مع التجذّر في التقاليد والعظمة التاريخية»، وفقاً للقصر.

ورغم أن تشارلز الثالث بعمر(74 عاماً) أراد احتفالاً أبسط وأقصر من الاحتفال بتتويج الملكة إليزابيث الثانية، أمام جمهور من الضيوف يقتصر على ألفي شخص (قادة أجانب، ملوك، مسؤولون منتخبون، مجتمع مدني)، إلّا أنّ بعض الخطوات تبقى غير قابلة للتغيير.

بمجرد حضوره إلى الكنيسة، سيتم تقديم الملك للجمهور الذي سيحييه، قبل أن يؤدي اليمين.



وقد شهد قسم التتويج، المكتوب منذ العام 1688، تغييرات على مرّ القرون. على سبيل المثال، أقسمت إليزابيث الثانية على أن تحكم «وفقاً لقوانينها» شعب المملكة المتحدة والدول ال14 الأخرى التابعة للتاج.

وسيغادر الملك والملكة كاميلا، التي ستُتوّج أيضاً خلال الاحتفال، في عربة ضمن «موكب التتويج» باتجاه باكنغهام، يرافقهما هذه المرة موكب قوامه نحو أربعة آلاف جندي يرتدون ملابس احتفالية.

وستظهر العائلة المالكة أخيراً على شرفة القصر؛ لتحية الحشد ومشاهدة طائرات سلاح الجو الملكي تحلّق في السماء.

المقربون:

سيلعب بعض أعضاء العائلة الملكية دوراً خلال حفل التتويج، في حين أنّ البعض الآخر، مثل الأمير هاري الحاضر بدون زوجته ميغان، أو عمّه الأمير أندرو، سيكونون موجودين كمتفرّجين فقط.

وهكذا، اختار تشارلز أربعة مرافقين له من أقاربه، بما في ذلك حفيده الأمير جورج (9 أعوام) الثاني في ترتيب خلافة العرش، والابن الشاب لإدوارد توليماش ابن الملك بالمعمودية.