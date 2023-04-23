رئيس وزراء أوكرانيا: نطلق تغييرات شاملة في قطاع الطاقة للتكامل مع الاتحاد الأوروبي

علن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، اليوم الأحد، أن أوكرانيا تطلق تغييرات شاملة في قطاع الطاقة بما في ذلك استعادة نظام الطاقة والتكامل مع الاتحاد الأوروبي وتطوير التوليد الأخضر.

وقال شميهال على موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "هناك تغييرات شاملة في قطاع الطاقة، نحن نطلق أحد الإصلاحات العشرة ذات الأولوية".

وتابع: "هدفنا هو استعادة نظام الطاقة وإضفاء اللامركزية عليه والتكامل مع الاتحاد الأوروبي وتطوير توليد الطاقة النظيفة والأخضر وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي الأوكراني وكفاءة الطاقة وزيادة انتاج النفط ".

وأضاف أن الجاليات الأوكرانية تعمل على تعزيز التفاعل مع الشركاء، مشيرا إلى أن القمة الدولية للمدن والمناطق في كييف التي انعقدت سابقا وتم خلالها التوقيع على إعلان مشترك يضم 30 دولة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية للمناطق.

وأشار رئيس وزراء أوكرانيا أن الحكومة الأوكرانية اعتمدت قرارًا لبدء اختبار برنامج الاستعادة الإلكترونية الذي يهدف إلى توفير الأموال لإصلاح المساكن التي دمرتها الحرب ليكون متاحا بدءًا من 10 مايو المقبل.

وفقًا لتقييم مشترك جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأوكرانية لأنظمة الطاقة والغاز والتدفئة، فضلًا عن تعدين الفحم، تتجاوز 10 مليارات دولار.