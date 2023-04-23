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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سقوط قتلى مدنيين في قصف أوكراني على مدينة ماكييفكا

قصف أوكراني في دونيتسك
قصف أوكراني في دونيتسك
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لقيت امرأتان مصرعهما وأصيبت ثالثة، جراء قصف أوكراني على مدينة ماكييفكا في دونيتسك.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا -حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم- باستهداف القوات الأوكرانية لمدينة ماكييفكا في مقاطعة سوفيتسكي، ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين، وأودى بحياة سيدتين إحداهما في الـ 29 من العمر، والأخرى في الـ 38، وإصابة امرأة في الـ 39 من العمر.

وذكر المكتب في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة مكييفكا بـ 5 صواريخ من أنظمة MLRS متعددة الإطلاق".

وأشار المكتب، إلى إصابة رجل في الـ 51 من العمر في قرية كراسني بخار في منطقة كويبيشيفسك في دونيتسك، جراء انفجار لغم مضاد للأفراد من طراز "بيتال" PFM-1.

دونيتسك أوكرانيا القوات الأوكرانية