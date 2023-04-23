وفاة كبير مُسعفي الإسماعيلية أثناء مراسم حفل زفاف نجله

شيع مُسعفو الإسماعيلية جنازة كبير المسعفين اليوم الأحد إثر أزمة قلبية مفاجأة تعرض لها، نُقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثمان.



وقال زملاء المتوفى بمرفق إسعاف الإسماعيلية أثناء تشييع الجنازة أنه توفي اليوم في محافظة سوهاج خلال توجهه للاحتفال بحنة نجله واصطحاب زوجته من سوهاج إلى محافظة الإسماعيلية لإتمام العُرس

وتابع: "في شهر رمضان المبارك كان أكثر شخص حريص علي تجهيز الافطار لزملائه والإشراف على مائدة الإفطار وكأنه كان يودع زملائه".

وأضاف: زملائه أنه توجه بدعتعم جميعا قبل عيد الفطر المبارك، علي فرح نجله خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إلا أننا تفاجأنا بخبر وفاته اليوم خلال وجوده في سوهاج لحضور "حنة نجله".

وقال زملاء المتوفى إن أشرف سليمان قضى حياته في العمل بمرفق إسعاف الإسماعيلية لمدة 40 عاما تقريبا، وكان يعمل في السنوات الأخيرة مشرفا بغرفة العمليات الرئيسية بمقر المرفق بمدينة الإسماعيلية.

واضاف أحد زملائه " كان طيب القلب وعفيف اللسان ولم يخطئ أبدًا بحق زملائه في العمل بل كان أكثر الأشخاص مساعدة لهم في العمل وأكثرهم توجيها لهم للخروج بالعمل بشكل مشرف".