أحمد فهيم لـ«البوابة»: طيبة شخصيتي في «جعفر العمدة» شجعتني على تجسيدها.. قدمت الصعيدي لأول مرة في «عملة نادرة».. وأتقنت اللهجة الصعيدية

الفنان أحمد فهيم: أُهدي نجاحي هذا العام لخالي الفنان الراحل خالد صالح

- خالد صالح قاللي «متعملش حاجة أنت مش قدها»

استطاع الفنان أحمد فهيم تحقيق نجاح كبير فى السباق الرمضانى المنقضى من خلال مشاركته فى مسلسل «جعفر العمدة» الذى قدم من خلاله شخصية سيد، والذى نال إعجاب العديد من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأيضا شارك فى مسلسل «عملة نادرة» مع الفنانة نيللى كريم وجمال سليمان.

مسلسل «جعفر العمدة» تدور أحداثه فى إطار اجتماعي شعبى، حول جعفر العمدة المتزوج بـ4 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره «عايدة» زينة، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيا أو أصابه مكروها وتتوالى الأحداث.

ومسلسل «جعفر العمدة» تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، إيمان العاصى، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، جورى بكر.

أما مسلسل عملة نادرة تدور أحداثه حول شخصية نادرة التى تجسدها النجمة نيللى كريم، التى ترصد خلال حلقات العمل معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها أن تورث أرضا، وبدلا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللى هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

ويشارك فى بطولة مسلسل العمل مجموعة من النجوم منهم نيللى كريم، أحمد عيد، وجمال سليمان، وكمال أبو رية، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر وتأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

«البوابة» أجرت حوارا مع الفنان أحمد فهيم وسألته عن كواليس مسلسل «جعفر العمدة» ومسلسل «عملة نادرة»، وعن خاله الفنان الراحل خالد صالح وعن أشياء أخرى فكان الحوار الآتى:

فى البداية كيف استقبلت ردود الأفعال على مسلسل «جعفر العمدة»؟

أنا سعيد للغاية بردود الأفعال حول دورى ومسلسل جعفر العمدة ككل، فقد حقق العمل صدى جماهيريا كبيرا فى الشارع المصرى، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، هذا هو الهدف من الفن، فقد بذلنا مجهودا كبيرا حتى ينال العمل إعجاب الجمهور.

وكيف ترى تأثير أحداث مسلسل «جعفر العمدة» على الجمهور؟

هذا الأمر من أكثر الأشياء التى أسعدتنا وهو حالة التوحد التى حققها العمل مع المشاهد العربى والمصرى، فالمشاهد أصبح يتساءل كل يوم عن الجديد فى الحلقات ومصير الشخصيات.

هل أرهقك تقديم شخصية سيد ضمن أحداث «جعفر العمدة»؟

شخصية سيد صعبة للغاية لكنى حضرت لها جيدا حيث ذاكرت كل تفاصيل الدور، واجتهدت فيها، بعد أن دخلت فى معسكر مغلق لمدة شهر لوحدى فقط وابتعدت عن الجميع فلم أكن أشاهد أولادى أو أصدقائى طيلة تلك المدة، وظللت تلك المدة منفردا بالشخصية، حتى خرجت بالشكل الذى شاهده الجمهور، ويعود الفضل فيه إلى مخرج العمل محمد سامى.

وما الدوافع التى حمستك لتجسيد دور سيد فى جعفر العمدة؟

الطيبة التى تتمتع بها الشخصية، والتى من الممكن أن تصل إلى السذاجة، بالإضافة إلى الاندفاع وسرعة رد الفعل التى تلازمه.

وماذا عن بعض الانتقادات التى وجهت لجعفر العمدة؟

هذا أمر طبيعى، أى عمل درامى ينال إعجاب البعض وانتقاد البعض الآخر، وأنا أستمع إلى جميع الآراء وسعيد جدا بإعجاب المشاهدين بالعمل وقصته لاسيما وأنه يناقش قضايا اجتماعية مهمة.

وماذا عن المخرج محمد سامى؟

محمد سامى صاحب فضل علىّ فى ظهورى بهذا الشكل مؤخرا، بعد أن أسند لى عددا من الأدوار المهمة، وأشكره على هذه الثقة وأتمنى أن أكون على قدرها، فهو مخرج عبقرى بشهادة الجميع.

الدراما الشعبية يظهرها المخرج محمد سامى على الشاشة بالشكل المناسب؟

بالفعل محمد سامى متمكن فى هذا النوع من الأعمال، لأنه يعلم جيدا ماذا يريد المشاهد ويقدمه بشكل فنى محترم، أما فيما يخص انجذاب المشاهدين لها، فهذا يعود لأنها تمس كل أسرة مصرية، فهذا النوع من الدراما تجتمع كل فئات الأسرة المصرية عليه.

وماذا عن الشخصية التى قدمتها فى «عملة نادرة» وهى مختلفة تماما عن «جعفر العمدة» وشريرة وباللهجة الصعيدى؟

قدمت فى عملة نادرة شخصية جديدة ومختلفة وكانت تحديا لى فهذه هى المرة الأولى التى أجسد فيها دور الصعيدى ذو قوة ونفوذ، كما أننى كنت متحمسا للعمل مع المخرج ماندو العدل، وحصدت أيضا ردود فعل قوية على الدور.

وماذا عن اللهجة الصعيدى؟

الأمر ليس صعبا بالنسبة لى، كما تواجد معنا فى الاستديو مصحح اللهجة عبدالنبى الهوارى، وله فضل كبير فى أن تخرج اللهجة بهذا الشكل المتقن.

وما الرسالة التى توجهها لخالك الفنان الراحل خالد صالح؟

خالد صالح هو خالى وأهدى له هذا النجاح، لأنه دائما ما كان يقول لى «عايز أسمع الناس بتقول عليك ممثل كويس»، وهذا كان التحدى والذى نجحت فيه الحمد لله.

هل تتذكر نصائح الفنان الراحل خالد صالح لك؟

له العديد من النصائح لى، ولكن أبرزها أنه كان دائما يقول لى «متعملش حاجة أنت مش قدها»، وينصحنى أعمل على نفسي وأطورها، وألا أخذ السلم مرة واحدة، وطوال الأعوام الماضية كنت أتعلم من كل الأدوار التى أعملها.

ما موقفك عن تشبيه البعض لك بخالد صالح؟

أنا فى قمة السعادة بهذا التشبيه، وشرف ما بعده شرف أن أشبه بخالد صالح فهو قامة فنية فريدة، وأتمنى أن أحظى بمكانته لدى الجماهير، فهو كان نعم الفنان ونعم الإنسان.