رئيس البرلمان العربي يهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ41 لتحرير سيناء

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ(41) لتحرير سيناء، تلك المناسبة العزيزة على قلوب العرب والتي ستظل رمزًا للعزة والكرامة.

وقدم "العسومي" التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري والشعب المصري بهذه المناسبة، معربا عن أمله في أن يعيد هذه الذكرى العزيزة على مصر بكل الخير واليمن والبركات.

وثمن رئيس البرلمان العربي، جهود رجال القوات المسلحة المصرية خير أجناد الأرض في استعادة أرض سيناء وتحريرها ، مشيدا بالجاهزية القتالية العالية والاستعداد الكامل للقوات المصرية في الزود عن الوطن والدفاع عن مصالحه العليا.

