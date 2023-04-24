الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى دافئ على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى / الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 30 17

بنها 29 16

دمنهور 28 17

وادي النطرون 29 16

كفر الشيخ 27 17

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 17

طنطا 28 16

دمياط 23 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 29 17

السويس 29 16

العريش 23 14

رفح 22 15

رأس سدر 28 15

نخل 27 11

كاترين 24 09

الطور 26 20

طابا 27 20

شرم الشيخ 30 23

الإسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 23 16

مطروح 20 15

السلوم 21 15

سيوة 31 17

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 22

حلايب 30 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 29 22

الفيوم 29 17

بني سويف 30 15

المنيا 32 16

أسيوط 33 16

سوهاج 34 17

قنا 38 21

الأقصر 37 21

أسوان 38 23

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 23