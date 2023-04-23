إقبال جماهيري على شواطئ رأس البر في ثالث أيام العيد بدمياط

شهدت مدينة رأس البر إقبال كبير من المواطنين خلال ثانى وثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تقريرًا من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، يضم أبرز الجهود التى تم تنفيذها لتوفير كافة الخدمات للزائرين و تأمين الشواطىء والمناطق الرئيسية بها.

حيث تم تكثيف الجهود بالشواطئ والتى تم تجهيزها بعدد ٣٣ برجا إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، و عدد ٤ نقاط للإسعاف و٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين، هذا إلى جانب تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية، كما قامت فرق الإنقاذ باستخدام المعدات البحرية بإنقاذ عدد من الحالات من الغرق.

وعلى جانب آخر، شهدت الشوارع والمناطق الرئيسية بالمناطق إقبال كبير على مدار ايام العيد ، وذلك وسط استعدادات المدينة بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمديريات الخدمية لتوفير كافة الخدمات.

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

‏

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 2287 طن كلينكر.

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 15200 طن تشمل: 3800 طن زيت طعام و 8900 طن قمح و2500 طن مولاس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1042 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2695 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 178271 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124762 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى شبرا وإمبابى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 821 شاحنة.