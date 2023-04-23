اقرأ غدا في "البوابة".. الدول العربية والأجنبية تجلي رعاياها من السودان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 24 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الدول العربية والأجنبية تجلي رعاياها من السودان

قصف موكب الرعايا الفرنسيين أثناء إجلائهم

أزمة بين الصين وفرنسا

سفير بكين يشكك في تبعية جزيرة القرم لأوكرانيا.. وباريس: تصريحات مستفزة

أساطيل الاتحاد الأوروبي تجوب مضيق تايوان

طوارئ في اليابان بسبب صاروخ كوري شمالي محتمل

حركة طالبان تمنع النساء من الاحتفال بعيد الفطر

روسيا تطرد 20 دبلوماسيًا ألمانيًا

تفجير سيارات مفخخة.. مقتل 10 مدنيين و3 جنود في هجوم إرهابي بمالي