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الإثنين 24 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. الدول العربية والأجنبية تجلي رعاياها من السودان

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 24 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الدول العربية والأجنبية تجلي رعاياها من السودان
قصف موكب الرعايا الفرنسيين أثناء إجلائهم
أزمة بين الصين وفرنسا
سفير بكين يشكك في تبعية جزيرة القرم لأوكرانيا.. وباريس: تصريحات مستفزة
أساطيل الاتحاد الأوروبي تجوب مضيق تايوان
طوارئ في اليابان بسبب صاروخ كوري شمالي محتمل
حركة طالبان تمنع النساء من الاحتفال بعيد الفطر
روسيا تطرد 20 دبلوماسيًا ألمانيًا
تفجير سيارات مفخخة.. مقتل 10 مدنيين و3 جنود في هجوم إرهابي بمالي

السودان الصين أوكرانيا روسيا الاتحاد الأوروبي