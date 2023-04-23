البرلمان العربى يدين اعتداء سلطات الاحتلال على مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

أدان البرلمان العربى دخول قوات من الشرطة الإسرائيلية مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك شرق القدس، مستنكرا التدخلات السافرة والمستمرة من قبل الشرطة وتخريبها المتعمد لما تقوم به دائرة الأوقاف الإسلامية من أعمال صيانة وترميم للمسجد الأقصى.



وأكد البرلمان العربى أن مصلى باب الرحمة جزء أصيل من المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغ 144 دونما وسيبقى إسلاميا خالصا "لا يقبل القسمة ولا الشراكة وأنه ملك خالص للمسلمين جميعا".

واعتبر البرلمان العربي أن مثل هذه الاعتداءات والممارسات الاستفزازية الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مصلى باب الرحمة والأماكن المقدسة سيؤدي إلى المواجهة من جديد وتصعيد للحرب الدينية على المقدسات في مدينة القدس.

وطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الاعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة دون مراعاة لقدسيتها وضرورة إلتزام سلطات الاحتلال بالوضع الحالي في القدس وعدم جر المنطقة لحرب دينية لا تستطيع وقفها.