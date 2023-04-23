بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام مارومو جالانتس بالكونفدرالية

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من نظيره مارومو جالانتس، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات ربع بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل مارومو جالانتس الهدف الأول في الدقيقة 56، عن طريق تشيفافيرو من كرة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء وأخطأ أحمد الشناوي حارس بيراميدز في التعامل مع الكرة بعد خروجه من مرماه.

وتعادل بيراميدز، عن طريق رمضان صبحي، من ضربة جزاء، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة سيطرة من لاعبي بيراميدز من أجل تسجيل هدف التقدم، وسط تراجع من لاعبي، الذي لم يظهر أي خطورة في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 38، كاد بيراميدز أن يسجل الهدف الأول، من طريق تسديدة صاروخية عن طريق مصطفى فتحي، ارتطمت فى القائم، من عرضية محمد حمدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في جنوب إفريقيا، يوم الأحد المقبل، ويحتاج بيراميدز للفوز بفارق هدف من أجل التأهل لنصف النهائي.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد حمدي – علي جبر – محمد الشيبي.

خط الوسط: محمود صابر – بلاتي توريه – وليد الكرتي – مصطفى فتحي – رمضان صبحي.

خط الهجوم: دودو الجباس.