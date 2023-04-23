بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بكورنيش حلوان

أصيب 13 شخصا بجروح وكدمات، إثر تصادم سيارتين ميكروباص بكورنيش النيل، بمنطقة الدواجن بكورنيش حلوان.

وردت إشارة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بكورنيش النيل حلوان.



وبالإنتقال والفحص تيين إصابة كلا من، سلوى ابراهيم عبد الرحيم ١٦ سنة، ابراهيم ابراهيم عبد الرحيم ٣٠ سنة، مصطفى ابراهيم عبد الرحيم ١٧ سنة، زينب رجب حسن ٦ سنوات، سلمى رجب حسن ٩ سنوات، ومؤمن رجب حسن ٩ سنوات.



كما أصيب محمد رجب حسن سنتين، محمد علي ابراهيم ٢٣ سنة، ابراهيم عبد ربه ٤٠ سنة، حنين ابراهيم عبد الوهاب ٧ سنوات، يوسف ابراهيم عبد الوهاب ١٢ سنة، ابراهيم خالد ابراهيم ٢٩ سنة، واحمد محمد جمعه ٤٣ سنة.



وجري نقل المصابين لمستشفي حلوان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

