تفاصيل إنقاذ الركاب قبل تفحم لانش سياحي شمال الغردقة.. صور

شهدت منطقة شمال مدينة الغردقة مساء اليوم الأحد، اشتعال لانش سياحي كان علي متنه عدد من الزائرين المصريين، بسبب ماس كهربائي في غرفة المحركات “المواتير”.

وكشف مصدر بحري، أنه تم إنقاذ كافة الركاب عن طريق اللانشات القريبة المتواجده في موقع الحادث، وجري نقلهم جميعا الي أقرب مستشفي للحادث لإجراء الاسعافات الأولية، مشيرا إلي ان جميع من كانو علي متن اللانش بصحة جيدة ولا يوجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشار المصدر الي تفحم اللانش، لافتا الي انه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة الهامة لمباشرة التحقيقات.

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