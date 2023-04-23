تفحم سيارة سرفيس في ظروف غامضة بالوادي الجديد

شهدت واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تفحم سيارة سرفيس، بسبب اشتعال النيران بها في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود سيارة سيرفيس متفحمة بالكامل بسبب اشتعال النيران بها في ظروف غامضة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الحماية المدنية لمكان الحريق، للتأكد من حالة الإطفاء بالكامل وبدء تبريد المركبة المحترقة لعدم انتقال النيران للأماكن المجاورة.

وبالفحص تبين أن السيارة السرفيس المحترقة لصاحبها المدعو "ع. ح. ع" ويقيم في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

تفحم سيارة سرفيس بسبب اشتعال النيران بها في ظروف غامضة بالوادي الجديد (1)