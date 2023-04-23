8 أضرار صحية نتيجة الإفراط في تناول كعك العيد.. تعرف عليها

يعد تناول كعك العيد والبسكويت من مظاهر الإحتفال الاساسية بعيد الفطر المبارك، ولكن إفراط تناولهما قد يتسبب في العديد من المخاطر الصحية، لإحتوائهما على نسبة عالية من السكر، لا بد من توخى الحذر عند تناولهما.

وهناك العديد من المخاطر الصحية عند الإفراط في تناول الكعك والبسكويت، منها:



1- زيادة الوزن:

قد يتسبب الافراط في تناول الكعك والبسكويت في زيادة الوزن في عيد الفطر المبارك، بجانب المخاطر التى قد يتعرض لها الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من بينهم مرضى السكرى.

فمن المعروف أن الكحك والبسكويت مشبعان بالسكر والدهون والدقيق وكلها تسبب زيادة فى الوزن خاصة مع الإكثار من تناولها.



2- تسوس الأسنان:



قد يؤدى الإفراط بتناول الكحك والبسكويت إلى الإضرار بصحة الأسنان، وذلك نتيجة تفاعل السكر مع الحمض الذى يسبب تسوس الأسنان، فؤدي الإفراط في تناول الكعك والبسكويت إلى الإضرار بصحة الأسنان.



3- الإسهال وعسر الهضم:



يحتوى الكحك بأنواعه المختلفة على نسبة عالية من السكر والدهون التى قد تتسبب فى الإصابة بالإسهال وعسر الهضم حال الإفراط بتناولها وقد تصل لحد الإصابة بالتلبك المعوى.



4- مشاكل للبشرة:



كحك العيد بجميع مشتقاته مثل غيره من الحلويات قد يسبب فى حدوث حب الشباب والإضرار بصحة البشرة، حيث ربطت أبحاث حديثة بين زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر ومشاكل الجلد والبشرة





5- يضر مرضى السكرى:



كحك العيد يزيد من نسبة السكريات في الدم وهو ما يضر بشكل خاص مرضى السكرى، بسبب الإجهاد الذى يقع على البنكرياس نتيجة ارتفاع مستويات السكر فى الدم.



6- الإصابة بالاكتئاب والتوتر:



يرتبط الإفراط بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر مثل الكحك بجميع أنواعه وكذلك النشويات بزيادة الالتهابات بالجسم وهو مؤشر قوي للاكتئاب وارتفاع مستويات التوتر وفقًا لدراسة نُشرت فى عام 2016.



7- الأرق وقلة النوم



قد يتسبب تناول الكحك والبسكويت قبل النوم مباشرة فى الارق وعدم الشعور بالراحة والانتفاخ، كما تتخزن الدهون التى يحتوى عليها بجميع أنحاء الجسم.



8- مضر لمرضي القلب والكبد

يحتوي الكعك والبسكويت على الدهون التي قد تتخزن في الجسم لترفع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو ما يؤثر سلبًا على مرضى القلب والكبد.