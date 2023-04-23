برلماني: الرئيس السيسي يثبت دائما انحيازه للشعب المصري

ثمن النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود المكثفة لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، إنه رغم الأزمة الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، إلا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا كبيرة لتخفيف حدتها على المواطن البسيط، الذي صبر فترة طويلة لأنه يعلم أن الأزمة موجودة في العالم كله، وأن مصر تمر بفترة انتقالية، وخطط التنمية فيها لا تتوقف.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يثبت ويؤكد دائما انحيازه لأبناء الشعب المصري العظيم، فالقيادة السياسية الحكيمة لم تتغافل يوما عن معاناة المواطنين، فهي قريبة منهم وتدرك تماما حجم الصعوبات التي يمرون بها.

وأوضح النائب طه الناظر، أن الرئيس السيسي دائما يوجه بدعم الفئات الكادحة لمواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة، ولا ننسى حزمة الحماية الاجتماعية التي صدرت مؤخرا بشأن زيادة أجور العاملين في الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات.

وأكد النائب، أن مصر لا تنسى أبنائها الشرفاء، وسنتجاوز تلك الفترة العصيبة على العالم أجمع وليس مصر وحدها، كما عبرنا من أزمات وتحديات صعبة، واختتم قائلا: "كل التحية والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة التي تعمل جاهدة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".