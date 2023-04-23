استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنية اليوم الأحد

استمر استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك، منذ أكثر من شهر ونصف حتي أخر أيام عيد الفطر المبارك؛ أمام الجنيه دون أي تغيير.

وجاءت أسعار العملات فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، أمام الجنية المصري، كالتالى:

الدولار

30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

اليورو

33.83 جنيه للشراء و33.47 جنيه للبيع



الفرنك السويسري

34.4 جنيه للشراء و34.53 جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني

38.83 جنيه للشراء و38.47 جنيه للبيع



الــ100 ين ياباني

23.02 جنيه للشراء و23.1 جنيه للبيع.



اليوان الصيني

4.48 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع



الريال السعودي

8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي

8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع



الدينار الكويتي

100.64 جنيه للشراء و100.99 جنيه للبيع.