هجوم ناري.. ميدو لروابط الأولتراس: الدولة مش هتسمحلكم توقعوا ما بين الجمهور والجهات الأمنية

شن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، وعضو لجنة الكرة بالنادي الأبيض الحالي، هجوما على روابط الأولتراس المصرية.

وكتب ميدو عبر حسابه بتويتر اليوم الأحد، قائلا: في زمن اسهل حاجه فيه تزييف الحقايق لازم الحقيقة تبقى واضحه، مصر اتعلمت من اخطائها، الدولة لن تسمح لقبيضة الاولتراس انهم يوقعوا ما بين الجمهور والجهات الامنية، دلوقتي في حملة تشويه ممنهجه على وزارة الداخلية لانهم بيمنعوا قادة الاولتراس القبيضه بانهم يسيئوا للدولة المصرية.

وأضاف “ميدو”: قادة الأولتراس القبيضة مش هيعرفوا يضحكوا علينا تاني، عمركم ما حبيتوا النادي اللي بتشجعوه دائما كنتم بتدوروا على مصلحتكم ومصلحة جيوبكم مستغلين اسم النادي اللي بتشجعوه وانجراف شباب صغير وراكم بإسم حب النادي، دورنا اننا نوعي الشباب ونفهمهم ايه اللي بيحصل حتى لو هنتشتم هنا في تويتر وفي المدرج.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.