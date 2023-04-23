ads
الإثنين 24 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هاني شاكر يشيد بأداء هالة صدقي في مسلسل "حضرة العمدة"

هالة صدقي
هالة صدقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الفنان أمير الغناء العربي هاني شاكر الفنانة هالة صدقي بنجاحها خلال الموسم الرمضاني المنصرم، عن دورها فى مسلسل جعفر العمدة. 

وغرد “شاكر” عبر تويتر قائلا:ما ينفعش العيد يخلص من غير ما أبارك لصفصف حبيبتي علي  آداءها المبهر في المسلسل.

 
وأضاف: “هالة انتي ضحكتيني وبكيتيني وعملتيلنا حالة غريبة جميلة كنا مفتقدينها من زمان، أنت ممثلة قوية جدا بكل المقاييس ربنا يخليكي لينا وتفضلي تمتعينا بفنك الرائع يا ملكة”.

 
الجدير بالذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منه فضالي، هالة صدقي، عصام السقا، أحمد فهيم، أحمد داش، إخراج محمد سامي. 

هالة صدقى المخرج محمد سامي جعفر العمدة هاني شاكر