ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأحد 60 جنيها

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال نهاية معاملات ثالث أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الأحد، بمقدار 60 جنيه علي الاقل في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.



حيث سجل سعر عيار 21 حوالي 2390 جنيه للبيع و2430 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار 24 نحو 2731جنيه للبيع و2777 جنيه للشراء.



ووصل سعر عيار 18حوالي 2049 جنيه للبيع و2083جنيه للشراء، وسجل سعر عيار 14حوالي 1593 جنيه للبيع و1620جنيه للشراء.



كما بلغ سعر كيلو الذهب حوالي 2.731مليون جنيه للبيع و2.8مليون جنيه للشراء، وسجلت اوقية الذهب حوالي 84.95 الف جنيه للبيع و86.4الف جنيه للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.12الف جنيه للبيع و19.44الف جنيه للشراء.

