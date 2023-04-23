المؤتمر: الرئيس حريص علي مساندة المواطنين والفئات الأكثر احتياجا

أشاد حزب المؤتمر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.

وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48،8% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية ومساعدته في رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وتحسين أحواله المعيشية وتأمين متطلباته الضرورية والصمود أمام موجة الارتفاعات في الأسعار، والتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة يؤكد شعور القيادة السياسية بمتطلبات واحتياجات المصريين وحرصها على مساندة المواطن والفئات الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن المواطنين.



وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: الدولة المصرية بقيادتها السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم وتخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤،٣٪ هي رسالة تأكيد بالاستمرار في تخفيف المعاناة عن كاهل غير القادرين، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في ظل سير مصر نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الحالية والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

وأكد فرحات أن متابعة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية، يؤكد فاعلية قرارات الدولة وإرادتها القوية في تعزيز الحماية الاجتماعية، للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والبسطاء وهذا هو نهج الجمهورية الجديدة في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيدا باستمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، وهو ما يحقق التنمية الشاملة ويساعد علي القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ ٦٠٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.