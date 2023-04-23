الصالة المغطاة تشهد تجهيزاتها الأخيرة لإستضافة كأس العالم للجمباز

تشهد الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي، التجهيزات الأخيرة لإستضافة كأس العالم للجمباز، الفني رجال وسيدات القاهرة 2023، المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري، احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024.



وتشهد الصالة المغطاة استعدادات على قدم وساق من المنظمين، لتظهر في أبهى صورها المعتادة، لإستضافة الحدث العالمي وضيوف مصر فى حفل أفتتاح كأس العالم للجمباز الفني.



ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا -تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف، يمثلها فى منافسات البطولة 155 لاعبًا ولاعبة (97 رجال و58 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وأكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، أن الاتحاد الدولي للجمباز لديه ثقة كبيرة في التنظيم المصري منذ عدة سنوات لاسيما بعد التنظيم المميز لبطولات كأس العالم في السنوات الماضية.



ووجه “أمين” الشكر إلي الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي علي الدعم والمساندة الدولية والقارية من اجل استضافة مصر كبري البطولات الدولية والقارية فى ظل وجود المنشآت الرياضية والبنية التحتية التي تجعل مصر جاهزة دائما لإستضافة أكبر البطولات علي مستوي العالم.